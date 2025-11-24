Virgo Fidelis, Biassono festeggia la patrona dei Carabinieri

Organizzata dall’associazione nazionale carabinieri, “Sezione Brigadiere Ezio Lucarelli” di Biassono, si è svolta ieri nella chiesa parrocchiale di San Martino la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri.

Festeggiata la Virgo Fidelis

Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari dei Comuni che fanno riferimento all’associazione presieduta da Luigi Bompadre ovvero Biassono, Macherio, Sovico e Triuggio: “E’ con sincero orgoglio che oggi porto il saluto dell’Amministrazione comunale di Biassono, Macherio, Sovico e Triuggio in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Una celebrazione che non è soltanto tradizione ma memoria viva dei valori che questa istituzione incarna da oltre due secoli: fedeltà, servizio, sacrificio” le parole del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi.

Servizio, sacrificio ed esempio

“Ricordiamo non solo la storia ma soprattutto le persone. Ricordiamo gli uomini e le donne dell’Arma che, ogni giorno, scelgono di mettersi al servizio della collettività con equilibrio, coraggio e umanità. Ricordiamo chi ha perso la vita compiendo il proprio dovere e chi continua, in silenzio, a garantire sicurezza anche nei momenti di maggiore difficoltà – ha aggiunto il sindaco Casiraghi – Le nostre comunità conoscono bene la presenza preziosa dei Carabinieri: una presenza fatta non solo di interventi e controlli ma di ascolto, collaborazione e vicinanza. È una presenza che rassicura, che educa, che costruisce fiducia. Per questo oggi il nostro grazie non è formale, ma profondamente sentito”.

La sezione Anc di Biassono

“Desideriamo esprimere un ringraziamento particolare alla Sezione Anc Brigadiere Ezio Lucarelli di Biassono: custode della memoria, promotrice di valori civici e punto di riferimento per la cittadinanza. La vostra presenza continua a testimoniare che l’uniforme non è solo un ruolo, ma un’identità e un impegno che durano nel tempo. La Virgo Fidelis ci ricorda il significato della fedeltà: fedeltà allo Stato, alle istituzioni, alla comunità, ma anche, e soprattutto, ai principi che rendono una società giusta, sicura e solidale. È una fedeltà che oggi celebriamo, con ammirazione e riconoscenza. A nome di tutta Biassono, Macherio, Sovico e Triuggio grazie. Grazie per ciò che fate e per ciò che rappresentate. Grazie per il servizio, per il sacrificio, per l’esempio” ha sottolineato il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi.