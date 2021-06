Visita dell'arcivescovo a Giussano

E' atteso per domani mattina, in città a Giussano, monsignor Mario Delpini. L'arcivescovo di Milano visiterà domani 1 luglio, alle 8.50, la nota azienda Molteni & C. spa, azienda specializzata nella produzione di mobili per la casa e leader in soluzioni di arredo e di design moderno e contemporaneo. Sarà l'occasione per portare la vicinanza della Chiesa ambrosiana al mondo del lavoro, reduce da un periodo di grave sofferenza a causa della pandemia.

Dopo Giussano l'arcivescovo andrà a Montesolaro

La visita di Delpini proseguirà, in mattinata in un'altra nota azienda nel settore dell'arredamento e del design, la Porro spa di Montesolaro, frazione di Carimate. Il vescovo sarà in ditta alle 11, per incontrare le maestranze della ditta che ha oltre novant’anni di storia ed è tra i nomi più apprezzati nel mondo dell’arredo per la ricerca sulle finiture, la raffinatezza delle linee e la qualità tecnica dei dettagli.