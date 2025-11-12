Una mattinata di formazione all’insegna della partecipazione quella vissuta oggi, mercoledì 12 novembre, dagli alunni delle scuole primarie Negri e Rodari di Cesano Maderno, ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica.

Visita didattica a Palazzo Pirelli per gli alunni delle scuole Negri e Rodari

Nell’accogliere la scolaresca, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha posto l’accento sulla necessità di coinvolgere i giovani, stimolando la loro curiosità:

“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.

Scolaresca alla scoperta dell’Assemblea legislativa

La scolaresca, composta da 67 alunni delle classi 5^, sezioni A, accompagnata dalle insegnanti Paola Di Monaco, Adriana Meringolo, Jessica Patuzzo (per il plesso Negri) e Melissa Barzaghi, Luana Magro, Isabella Zoggia e Maria Luisa Donghi (per il plesso Rodari) ha preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e ha ascoltato le spiegazione sul funzionamento e le prerogative dell’Assemblea legislativa, con particolare riguardo ai passaggi relativi all’elezione dell’Ufficio di presidenza e alla composizione della Giunta regionale e alle modalità di voto. Ad accompagnare gli alunni c’era anche l’assessora all’Istruzione, Sport e Cittadinanza attiva del Comune, Rosanna Arnaboldi.

L’incontro con il dem Gigi Ponti

Ha partecipato all’incontro anche il consigliere regionale Gigi Ponti (Pd), il quattro volte sindaco di Cesano Maderno e presidente della Provincia di Monza e Brianza, che ha raccontato ai suoi concittadini la sua esperienza politica.

Molte le domande poste dagli studenti in merito ai temi dei cambiamenti climatici, della mobilità e dell’ambiente, ma anche sull’attività amministrativa e il funzionamento della democrazia. I ragazzi, guidati dai funzionari del Consiglio regionale, hanno poi simulato il procedimento di approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione dell’Aula. Infine, hanno potuto ammirare il panorama su Milano e la Lombardia dal 26esimo piano di Palazzo Pirelli, da cui hanno potuto scattare foto a ricordo della visita.