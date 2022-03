Vittime innocenti delle mafie: studenti e associazione Mosaico celebrano la XXVII Giornata della memoria

Giussano

1055 nomi sono stati letti dai ragazzi delle classi terze per commemorare tutte le persone "uccise"

Celebrazione solenne, questa mattina, nel piazzale del Municipio, per la XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Presenti i ragazzi delle terze medie.

L'evento organizzato dall'associazione "Il Mosaico"

Pensieri, riflessioni e lettura di tutti i 1055 nomi delle vittime della mafia: così, questa mattina lunedì 21 marzo, nel piazzale Aldo Moro del Municipio l’associazione «Il Mosaico» ha celebrato la XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. All’evento hanno partecipato le sei classi terze della scuola secondaria di primo grado, il gruppo Uainot e gli amministratori locali, Sara Citterio, assessore alla Cultura, Sabrina Costanzo e Silvia Ascari, consiglieri comunali.

Simbolo giussanese della giornata è l’immobile di via Milano, bene confiscato alla mafia e trasformato in «Casanostra», la struttura che ospita persone con disabilità avviate ad un percorso di autonomia.

Per non dimenticare

Ha fatto da padrone di casa Fabio Terraneo, portavoce dell’associazione «Il Mosaico» che ha aperto la speciale giornata dedicata a tutte le vittime innocenti della criminalità, coinvolgendo proprio i più giovani che sono stati avvicinati alla tematica, attraverso un percorso sulla legalità via web e hanno letto tutti i nomi delle vittime. "Giussano non è immune al fenomeno mafioso, ecco perchè è importante ricordare tutti quelli che non ci sono più a causa della criminalità - ha sottolineato l'assessore Citterio, che ha poi ricordato una frase di Peppino Impastato - La mafia uccide, ma anche il silenzio lo fa".

L’associazione giussanese porterà avanti l’impegno e la sensibilizzazione sulla legalità anche con un altro importante evento che si svolgerà domenica 22 maggio con una camminata che partirà da Desio e arriverà a Giussano.