“Vivere Aiutando a Vivere”, taglio del nastro per il nuovo magazzino della solidarietà

Battesimo ufficiale per la nuova “casa” dell’associazione Vivere Aiutando a Vivere. La cerimonia, simbolicamente celebrata dalla presidente Maria Grazia Nava, si è tenuta questa mattina, sabato 27 giugno, in via dell’Artigianato, nel cuore dell’area industriale di Usmate Velate, dove il sodalizio ha recentemente acquistato un capannone dismesso per trasformarlo nel nuovo magazzino.

“Vivere Aiutando a Vivere”, taglio del nastro per il nuovo magazzino

Si tratta di un grande spazio di trecento metri quadri in disuso immediatamente riqualificato grazie all’impegno gratuito dei volontari e poi riempito con letti elettrici, carrozzine, comode, cuscini, materassi antidecubito, pannoloni e molti altri ausili sanitari essenziali: ovvero tutti quei presidi e dispositivi sanitari che i volontari dei trasporti dell’associazione consegnano quotidianamente e in modo del tutto gratuito direttamente a domicilio a casa dei malati che ne hanno necessità.

“Siamo parte di questa straordinaria Foglia”

Volontari e autisti che la presidente ha voluto accanto a se per il taglio del nastro, che dopo oltre trent’anni apre un nuovo capitolo nella meravigliosa storia di solidarietà scritta da Vivere Aiutando a Vivere:

“Se anche solo uno di voi non ci fosse, l’associazione non sarebbe la stessa e non sarebbe in grado di adempiere alla propria missione – le parole della presidente con voce rotta dall’emozione del momento – Siete, anzi siamo, tutti parte che compongono questa foglia che da sempre guida la nostra realtà. Il capannone è costato 265mila euro: una cifra che è il frutto della generosità di tutto il Vimercatese in 31 anni di attività e qui verranno stoccati tutti i presidi e i materiali necessari ai malati che assistiamo ogni giorno. Ma perché tanta generosità? Perché abbiamo un gruppo di volontari straordinario, sensibile e disponibile nei confronti delle famiglie, cui offrono un primo conforto nel momento più difficile della malattia. Non posso farlo personalmente, ma in questo momento di festa voglio abbracciare ognuno di voi per l’incredibile lavoro svolto”

L’importanza delle Cure palliative

Il trasferimento nel nuovo polo logistico non è solo un cambio di indirizzo, ma rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di cura. Oggi le cure palliative vengono percepite dalla comunità come un supporto concreto e duraturo per lunghi periodi di tempo, e non più soltanto come un intervento limitato agli ultimi giorni di vita. In questo nuovo scenario, i presidi sanitari sono sempre più richiesti dai familiari perché, uniti alle cure mediche e infermieristiche, alleviano le sofferenze fisiche del malato, rispettano la dignità profonda della persona e permettono di trascorrere al meglio l’ultima fase della vita nel calore della propria casa, circondati dagli affetti più cari. L’attività dell’associazione, da sempre legata al supporto dell’ospedale di Vimercate, si è estesa negli ultimi anni anche ai pazienti seguiti dalla Cooperativa Padana Assistenza di Usmate Velate. Questo ampliamento del servizio si traduce in un impegno ancora più gravoso per l’equipe di volontari e nella necessità di avere subito a disposizione un volume maggiore di ausili per essere pronti a rispondere con tempestività a ogni singola chiamata sul territorio.