"Vivi Mezzago" di nuovo al fianco di Selene Biffi

Beneficenza

Interessante iniziativa culturale prevista per sabato: il ricavato sarà devoluto al popolo afghano.

L'associazione "Vivi Mezzago" di nuovo in campo al fianco di Selene Biffi. Interessante iniziativa culturale prevista per sabato 20 novembre 2021 e dedicata al popolo afghano.

Appuntamento in chiesa parrocchiale

L'appuntamento è fissato per sabato sera nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo "L'oceano in una voce" a cura dei "The singers' choice", coro diretto dalla mezzaghese Elisabetta Tonin. L'evento, come detto, è organizzato dall'associazione "Vivi Mezzago" con il patrocinio del Comune di Mezzago e la collaborazione della parrocchia, che metterà a disposizione la chiesa come "teatro" dell'esibizione. Un'esibizione cui sarà possibile accedere gratuitamente (ma solo se in possesso del green pass) oppure con un'offerta libera. L'intero ricavato verrà messo a disposizione dei progetti di Selene Biffi a sostegno del popolo afghano.

Il sostegno a Selene Biffi

Si rinnova quindi la stretta collaborazione tra "Vivi Mezzago" e Selene Biffi, da tanti anni impegnata con numerosi progetti in Afghanistan. La mezzaghese, costretta a rientrare in Italia nei mesi scorsi dopo la presa di Kabul da parte dei talebani, ha già raccolto il sostegno e il contributo dei suoi concittadini, che hanno mostrato grande affetto nei suoi confronti e verso l'intero popolo afghano.