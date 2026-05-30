ViviSeregno volta pagina

Una ventata di energia positiva, ascolto e visione condivisa per
rilanciare la coesione tra le attività economiche del territorio. ViviSeregno annuncia ufficialmente il
rinnovo della propria governance, inaugurando un nuovo capitolo per la Rete d’Imprese che rappresenta
il motore commerciale della città.
Rinnovamento
L’Assemblea dei soci ha ratificato la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che vede alla guida il Presidente
Leonardo Ragone, affiancato dal Vicepresidente Alessandro Gemin.
La forza di questa nuova fase è rappresentata dalla composizione del direttivo e dal significativo ingresso
di nuovi associati che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona. Il gruppo riunisce attività
storiche, realtà consolidate e nuove aperture che credono fermamente nel valore di Seregno e sono
pronte a mettere competenze, idee ed energie a disposizione della comunità.
La squadra è composta da Barbara Di Lauro, Mauro Pulici, Adriano D’Auria, Samuele Lacquaniti, Fabio
D’Amico, Manuel Stamerra, Eleonora Scalise, Alberto Rigamonti, Alessandro Calastri, Stefano Livio,
Andrea Colzani, Francesca Molteni e Maurizio Lissoni.
Con l’insediamento del nuovo direttivo, ViviSeregno desidera esprimere un sentito ringraziamento al
Presidente uscente e a tutto il precedente Consiglio per il lavoro svolto, l’impegno e il tempo dedicati alla
Rete negli anni passati.
Il focus della nuova gestione sarà il consolidamento del DUC – Distretto Urbano del Commercio,
attraverso una stretta sinergia con il Comune di Seregno e Confcommercio Alta Brianza. L’obiettivo è
unire le forze e costruire un filo conduttore capace di valorizzare l’intero distretto commerciale cittadino.
Il commento
“Il nostro percorso parte, prima di tutto, dall’ascolto e dal confronto” – dichiara il neo presidente Leonardo
Ragone. “ViviSeregno non deve essere una sigla astratta, ma una rete viva, concreta e unita. Non
vogliamo fare grandi promesse, ma metterci subito al lavoro. Sappiamo bene quanta fatica e impegno
richiedano le nostre attività in un panorama geopolitico ed economico così complesso, ma il nostro DUC è
una realtà bellissima e ricca di potenzialità, un luogo unico dove il commercio può e deve prosperare.
L’obiettivo di questo mandato è riportare al centro la coesione tra tutti i commercianti del DUC, superando
le frammentazioni e sviluppando proposte diversificate, capaci di mantenere e accrescere l’attrattività di
Seregno. L’entusiasmo dei nuovi soci che si sono uniti a noi dimostra che la volontà di fare squadra attorno
a un obiettivo comune è forte e concreta. Invitiamo quindi tutte le attività a ripartire insieme da quanto di
positivo è stato costruito e da tutto ciò che vogliamo realizzare insieme nella città di Seregno, guardando
avanti uniti per rimettere al centro le imprese e la grande vocazione commerciale della nostra città.”