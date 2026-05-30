ViviSeregno volta pagina

Una ventata di energia positiva, ascolto e visione condivisa per

rilanciare la coesione tra le attività economiche del territorio. ViviSeregno annuncia ufficialmente il

rinnovo della propria governance, inaugurando un nuovo capitolo per la Rete d’Imprese che rappresenta

il motore commerciale della città.

Rinnovamento

L’Assemblea dei soci ha ratificato la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che vede alla guida il Presidente

Leonardo Ragone, affiancato dal Vicepresidente Alessandro Gemin.

La forza di questa nuova fase è rappresentata dalla composizione del direttivo e dal significativo ingresso

di nuovi associati che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona. Il gruppo riunisce attività

storiche, realtà consolidate e nuove aperture che credono fermamente nel valore di Seregno e sono

pronte a mettere competenze, idee ed energie a disposizione della comunità.

La squadra è composta da Barbara Di Lauro, Mauro Pulici, Adriano D’Auria, Samuele Lacquaniti, Fabio

D’Amico, Manuel Stamerra, Eleonora Scalise, Alberto Rigamonti, Alessandro Calastri, Stefano Livio,

Andrea Colzani, Francesca Molteni e Maurizio Lissoni.

Con l’insediamento del nuovo direttivo, ViviSeregno desidera esprimere un sentito ringraziamento al

Presidente uscente e a tutto il precedente Consiglio per il lavoro svolto, l’impegno e il tempo dedicati alla

Rete negli anni passati.

Il focus della nuova gestione sarà il consolidamento del DUC – Distretto Urbano del Commercio,

attraverso una stretta sinergia con il Comune di Seregno e Confcommercio Alta Brianza. L’obiettivo è

unire le forze e costruire un filo conduttore capace di valorizzare l’intero distretto commerciale cittadino.

Il commento

“Il nostro percorso parte, prima di tutto, dall’ascolto e dal confronto” – dichiara il neo presidente Leonardo

Ragone. “ViviSeregno non deve essere una sigla astratta, ma una rete viva, concreta e unita. Non

vogliamo fare grandi promesse, ma metterci subito al lavoro. Sappiamo bene quanta fatica e impegno

richiedano le nostre attività in un panorama geopolitico ed economico così complesso, ma il nostro DUC è

una realtà bellissima e ricca di potenzialità, un luogo unico dove il commercio può e deve prosperare.

L’obiettivo di questo mandato è riportare al centro la coesione tra tutti i commercianti del DUC, superando

le frammentazioni e sviluppando proposte diversificate, capaci di mantenere e accrescere l’attrattività di

Seregno. L’entusiasmo dei nuovi soci che si sono uniti a noi dimostra che la volontà di fare squadra attorno

a un obiettivo comune è forte e concreta. Invitiamo quindi tutte le attività a ripartire insieme da quanto di

positivo è stato costruito e da tutto ciò che vogliamo realizzare insieme nella città di Seregno, guardando

avanti uniti per rimettere al centro le imprese e la grande vocazione commerciale della nostra città.”