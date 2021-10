macherio

Presentato nell'ambito dell’ultimo incontro del ciclo dei Venerdì culturali promosso dalla biblioteca civica e dall’assessorato alla Cultura.

Voci nell'anno del Covid raccolte in un libro: storie di vita, di chi è riuscito a lottare con tutte le proprie forze e chi si è arreso al Covid-19 ma anche di tanta solidarietà, di coraggio tra gli operatori sanitari.

Voci nell'anno del Covid

Nella sala mostre della biblioteca civica a Macherio, si è tenuto l’ultimo incontro del ciclo dei «Venerdì culturali» promosso dalla biblioteca civica e dall’assessorato alla Cultura. Il libro «ContagiAmo», voci nell’anno del Covid, voluto dall’associazione «Claudio Colombo» per l’oncologia e dedicato a Oscar Ros, medico dell’ospedale di Vimercate morto per le conseguenze della positività al coronavirus, nasce sulla bacheca di ingresso dell’ospedale di Vimercate, in pieno lockdown.

Le testimonianze

"Parlarne ora che sta ripartendo un po' tutto non è semplice, siamo qui però con un altro spirito ma ci sembra giusto raccontare - ha spiegato Raffaele Maddalena, coordinatore infermieristico Oncologia accanto a Mirco Pirola, coordinatore infermieristico Pronto soccorso Vimercate e la lettrice Mara Gualandris – Dobbiamo tornare indietro con la memoria a quel febbraio 2020. Veniamo convocati una domenica pomeriggio e ci comunicano che sta arrivando un’ondata di influenza. Il venerdì precedente Lodi era già chiuso. Sui volti di tutti noi si leggevano preoccupazione e incertezza. E’ stato poi un precipitare di eventi, l’accesso al Pronto soccorso è stato enorme, arrivavano persone con problemi respiratori e in quel luogo respiravamo un senso di impotenza: perdere vite umane senza poter riuscire a far nulla era davvero terribile. Ci siamo chiesti come poter aiutare i nostri colleghi, da quella domanda si sono sviluppati una serie di aiuti reciproci e tanta solidarietà". Il ricavato della vendita servirà a sostenere il progetto sportello previdenziale e di supporto sociale, dell’associazione "Claudio Colombo per l’oncologia onlus".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da oggi martedì 5 ottobre 2021.