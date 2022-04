Volontari A.I.D.O. in piazza a Lentate per la Giornata Nazionale della Donazione

Sabato 23 aprile

Una giornata all'insegna della corretta informazione su trapianti e donazioni.

In occasione della Giornata Nazionale della Donazione e della Solidarietà indetta dal Ministero della Salute, nella giornata di sabato 23 aprile, anche i volontari A.I.D.O. della sezione di Lentate Sul Seveso sono scesi in piazza con il loro gazebo informativo.

Volontari A.I.D.O. in piazza a Lentate

I volontari hanno distribuito materiale informativo dell'A.I.D.O., fatto informazione corretta sullo stato delle Donazioni di organi e Tessuti e dei Trapianti in Italia, offerto piccoli gadget e raccolto fondi per la loro attività ed accettato anche alcune iscrizioni di cittadini consapevoli dell'utilità del loro gesto.

Grazie all'attività di volontari come questi si diffonde sempre di più la Cultura della Donazione degli organi e della Solidarietà umana; questo permette inoltre alla Rete Trapiantologica italiana di fare più prelievi di organi e tessuti e quindi di aumentare il numero dei trapianti nel nostro Paese.