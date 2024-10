Volontari del verde, "una risorsa da incentivare"

Riprese le attività dei volontari del verde a Desio, "una risorsa da incentivare", come ha evidenziato l'assessore e vicesindaco, Andrea Villa.

Nuovi interventi per i volontari del verde

Dopo un periodo di interruzione, nelle scorse settimane è stato organizzato un incontro per riprendere le fila e mettere a punto gli interventi. All’Ufficio tecnico del Comune di Desio è arrivato anche un architetto paesaggista a cui i vari gruppi dei volontari del verde faranno riferimento per le loro attività. "E’ un contributo importante quello che i volontari del verde danno alla città – ha evidenziato l’assessore competente e vicesindaco, Andrea Villa – Finora i vari gruppi si sono sempre organizzati facendo riferimento al loro quartiere. Il nostro obiettivo è stato farli incontrare e fare in modo che riescano a lavorare insieme. E’ un valore aggiunto per il nostro territorio".

"Una risorsa fondamentale"

I volontari sono intervenuti nel parcheggio della stazione di Desio e hanno rimosso tutti i rami bassi degli alberi ornamentali presenti, ricacci e secchioni che si trovano sui tronchi. Sabato 19 saranno al parco Ambrogio Mauri, nel quartiere Spaccone. "Sono una risorsa fondamentale, che vogliamo sostenere e incentivare, e vogliamo fare in modo che si possa lavorare al meglio, per il bene della città. Intanto, ci sono nuove persone che hanno manifestato interesse a entrare a fare parte del gruppo dei volontari del verde, è una notizia positiva per la nostra città".