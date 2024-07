Voragine nell'asfalto, strada chiusa e residenti fuori casa per alcune ore

Un cedimento improvviso, dovuto molto probabilmente ad un problema alle condutture fognarie.

Buco nell'asfalto e strada chiusa

Strada chiusa e residenti fuori casa per un paio d'ore nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 luglio, a Vimercate.

Nel centro di Vimercate

E' accaduto in centro, in via Quarto. Improvvisamente nell'asfalto, accanto ad un tombino all'altezza del civico 6, si è aperto un buco profondo almeno un paio di metri. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti.

Intervento tempestivo, residenti fuori casa

Tempestivo l'intervento dell'Ufficio Tecnico comunale che in pochi minuti si è messo al lavoro per cercare di capire cosa fosse realmente accaduto e per mettere una pezza. Nel frattempo la strada, con l'ausilio della Polizia locale, è stata chiusa al traffico. Impossibile accedervi anche per chi abita nella via, per evitare che il transito potesse causare ulteriori cedimenti.

Messa in sicurezza

Gli operai hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto e ad una chiusura temporanea del buco. Già nella prima mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, gli operai sono tornati sul posto per verificare lo stato delle condotte fognarie, attraverso una video ispezione ed avviare i lavori per una sistemazione definitiva.