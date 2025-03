«Vota il logo della festa del volontariato». E’ la call to action lanciata dall’Amministrazione comunale di Meda, che chiede una mano ai cittadini per scegliere il simbolo della manifestazione che si terrà il 18 maggio al Parco Beretta Molla e avrà come protagoniste le associazioni medesi.

Vota il logo della festa del volontariato

«Abbiamo coinvolto due scuole del territorio, il Cfp Terragni e l’Istituto Milani, che hanno lavorato per un comune obiettivo: creare un simbolo che rappresenti la festa del volontariato nel tempo - spiega il sindaco Luca Santambrogio - Il loro prodotto merita riconoscimento e visibilità perché rivela talento, creatività e voglia di coinvolgere tutti a partecipare all’evento. Vi chiediamo di esprimere la vostra preferenza: il voto rappresenta un modo per esserci, per fare qualcosa per il mondo del volontariato, per dare il giusto spazio a chi fa tanto ogni giorno». Foto 1 di 2 Il logo dell'Istituto Milani Foto 2 di 2 Il logo del Cfp Terragni

Si può scegliere tra i due progetti del Cfp Terragni e dell'Istituto Milani

Questo il link per votare uno dei due loghi: https://www.comune.meda.mb.it/novita/avvisi/dettaglio-notizia/Vota-il-logo-della-Festa-del-Volontariato/. Quello con più preferenze sarà scelto per rappresentare la festa del volontariato.