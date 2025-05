Walter Attisani: 71 anni e oltre 100 medaglie vinte

Walter Attisani, classe 1953, presidente dei Bersaglieri di Desio, è un atleta Master di nuoto con oltre cento medaglie al collo conquistate in vent’anni di attività agonistica. Il settantunenne rappresenta l’esempio di come lo sport non abbia età. Una vita all’insegna del movimento, tra l’impegno civile e le corsie di piscina:

“Facevo nuoto libero in piscina la sera, tanto per fare un po’ di movimento – racconta – per ben 22 anni. Non mi piaceva molto andare in palestra, volevo fare qualcosa di sano. Poi si era creata una bella compagnia e andavamo a nuotare insieme fino ai miei 49 anni di età. Facevamo molto poco però. Vedevamo nella corsia di fianco a noi che si allenavano i Master, allora con un amico abbiamo deciso di iniziare”.

L'avvio del percorso agonistico e la prima medaglia di bronzo

Perciò hanno pensato di fare la prova per entrare a far parte del gruppo Master “e l’abbiamo superata. Ma il primo allenamento ci ha sfiniti... Aveva tutto un altro ritmo ma poi ci abbiamo preso la mano”. L’allenatore gli ha quindi proposto di iscriversi al campionato Master per fare le gare.

“All’inizio ero davvero scettico. Non pensavo di poter iniziare a quell’età – spiega l’atleta – Me lo ricordo come se fosse ieri: era il 18 novembre 2003, la mia prima gara a Vimercate. Ero molto in ansia, c’erano tante cose da imparare sulla struttura della gara, le partenze... Ho memorizzato tutto in 10 secondi per non sbagliare, soprattutto per evitare la falsa partenza”.

Le regole sono quelle ufficiali della Fin, uguali per tutti e quel debutto ha lasciato il segno.

“Allora mi butto. L’ho presa con buono spirito. E sono arrivato terzo, medaglia di bronzo. Ero partito tranquillo. Ma da quella medaglietta di bronzo è stata la mia rovina! Lo dico sempre anche ai ragazzi più giovani: per come sono fatto, se quel giorno anziché arrivare terzo fossi finito fuori dal podio, avrei chiuso vent’anni fa. Invece quella medaglia mi ha dato l’incentivo”.

Allenamenti regolari e la vittoria di oltre 100 medaglie

Da lì è iniziato un percorso che non si è più fermato. Oggi Attisani gareggia con il team Mgm Nuoto Sport - Team Lombardia nella categoria Master, dove gli atleti sono divisi per categoria e fascia d’età, ogni cinque anni, a partire dai 25.

“Le medaglie iniziano a essere molte dato che negli anni ho vinto molto, almeno 100 medaglie. Negli ultimi anni, come società, ci piazziamo anche tra i primi. A fine marzo, per esempio, ho vinto il trofeo Master a Sondrio: primo nei 50 stile libero e terzo nei 100. Ma la stagione è ancora lunga e va da fine ottobre fino a fine giugno, ai Campionati italiani di Riccione. Sono molto soddisfatto”.

L’allenamento? Regolare, intenso, ma anche fonte di benessere: “Mi alleno due volte a settimana, dalle 21.30 alle 23. Faccio 150 vasche da 25 metri, circa 6 chilometri in totale a settimana. La gara dura 40 secondi o poco più, ma dietro c’è sacrificio e anche grande divertimento e soddisfazione alla fine”. Lo guida la passione: “Finché riesco a farlo, senza che mi pesi e con piacere, vado avanti. E lo consiglio a tutti, a ogni età”.