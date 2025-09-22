Watts Industries ottiene la certificazione per la parità di genere

Watts Industries Italia srl, multinazionale americana fra i maggiori player mondiali nel campo dei prodotti e della componentistica termoidraulica, con una sede a Biassono e una a Gardolo, ha conseguito la certificazione “Parità di Genere” rilasciata da Icim Spa secondo la prassi Uni/PdR 125:2022.

Riconoscimento alla Watts Industries

Questo importante riconoscimento segna un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’azienda a promuovere una cultura inclusiva, valorizzare le diversità e garantire equità, offrendo a ogni persona la possibilità di contribuire pienamente al successo collettivo. La certificazione, infatti, non rappresenta solo un traguardo, ma anche una responsabilità a mantenere e rafforzare nel tempo i principi di pari opportunità.

L’analisi di sei aree

Il percorso di audit condotto da Icim Spa ha previsto un’analisi approfondita di sei aree fondamentali: cultura e strategia, governance, processi Hr, crescita e inclusione femminile, equità salariale e tutela della genitorialità. L’esito positivo conferma la solidità di un modello gestionale già da tempo orientato all’inclusione e alla valorizzazione delle persone, rafforzando l’impegno dell’azienda a garantire politiche strutturate e trasparenti.

“Intraprendere questo percorso è una scelta strategica: vogliamo consolidare una cultura aziendale inclusiva che produca un cambiamento sostenibile e duraturo – ha dichiarato Paolo Dolezzal, Hr Director, Europe – La formazione continua, a partire dal management, è uno strumento chiave per superare i pregiudizi e garantire un ambiente di lavoro basato sull’equità e il rispetto della diversità”. Gli fa eco Flavia Lepore, Sales Director Icim Spa: “Siamo orgogliosi di consegnare il certificato “Parità di genere” a una realtà come Watts Industries che appartiene al mondo della meccanica, lo stesso che ha visto la nascita del nostro Ente di Certificazione ormai più di trentacinque anni fa, un settore industriale considerato da sempre appannaggio maschile e che si rivela ogni giorno più attento all’inclusività quale spinta all’innovazione, alla talent retention, alla creazione di valore: in una parola, che considera la valorizzazione delle diversità quale motore di crescita economica”.

Chi è Watts

È una multinazionale americana fra i maggiori player mondiali nel campo dei prodotti e della componentistica termoidraulica. Fondata nel 1874 ha sede a North Andover (Usa) ed è quotata alla Borsa di New York. È presente in Italia con una sede direzionale, due stabilimenti produttivi e due centri di ricerca e detiene diversi marchi leader di mercato. Grazie al suo know-how e ai valori di affidabilità, etica professionale, attenzione alla salute, alla sicurezza e all’ambiente, contribuisce alla ricerca tecnologica del settore con un orientamento continuo al risparmio energetico, alla sicurezza e alla qualità della vita. Per informazioni visitare il sito www.watts.eu/it.

Il servizio sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 settembre 2025.