Watts Industries sostiene "Il pomodoro per la ricerca"

Watts Industries Italia sostiene il progetto “Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”, l’iniziativa di Fondazione

Umberto Veronesi per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica e della cura contro i tumori infantili.

Watts Industries in piazza

Watts Industries Italia, l'azienda con sede in via Brenno, specializzata nella protezione ed efficienza degli impianti di riscaldamento e delle reti idriche, sensibile ai principi di solidarietà e di attenzione per il territorio, sarà presente oggi (sabato 15 aprile 2023) con i propri volontari dalle 9 alle 17 in piazza Italia a Biassono, per sostenere Fondazione Umberto Veronesi. Obiettivo di questa sesta edizione è quello di raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico e, nello specifico, l’innovativa piattaforma di ricerca “Palm” (Pediatric

Acute Leukemia of Myeloid origin) che mira a sviluppare nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta.

Per sostenere la ricerca contro i tumori infantili

Con un’offerta minima di 10 euro in ogni confezione si potrà avere un tris di lattine di pomodoro da 400 grammi (pelati, polpa e pomodorini di collina) coltivato e lavorato in Italia entro 24 ore dalla raccolta e confezionato in barattoli di banda stagnata (tutto il materiale è riciclabile al 100 per cento). Una bustina di semi di pomodoro (per ricordare ogni giorno quanto sia importante la ricerca scientifica, si invita a piantarli come simbolo di speranza). Un opuscolo informativo contenente anche un piccolo ricettario, ricette pensate da Gennarino Esposito, chef patron del ristorante “Torre del Sarracino”.

Chi è Watts

È una multinazionale americana fra i maggiori player mondiali nel campo dei prodotti e della componentistica termoidraulica. Fondata nel 1874 ha sede a North Andover (Usa) ed è quotata alla borsa di New York. È presente in Italia con una sede direzionale, due stabilimenti produttivi e due centri di ricerca e detiene diversi marchi leader di mercato. Grazie al suo know-how e ai valori di affidabilità, etica professionale, attenzione alla salute, alla sicurezza e all’ambiente, contribuisce alla ricerca tecnologica del settore con un orientamento continuo al risparmio energetico, alla sicurezza e alla qualità della vita.