"We love Meda": 12 ore no stop di musica, arte e solidarietà

Una giornata di musica e festa per la città di Meda. Domenica 22 giugno, dalle 12 a mezzanotte, si terrà la prima edizione di «We Love Meda», un evento gratuito che animerà il centro sportivo Città di Meda con dodici ore no stop di musica, intrattenimento, cultura e condivisione.

Il festival nasce dall’idea di Luca Lombardini e Simone Tassoncini, in collaborazione con l’Asd Meda Sport e il Comune di Meda, che patrocina l’evento.

«Questo festival nasce dalla nostra passione per la musica e siamo contenti che, grazie all’aiuto del Comune e dei nostri sponsor, che ringraziamo, siamo riusciti in poco tempo a organizzare un evento di questo tipo qui a Meda - spiegano Lombardini e Tassoncini - L’obiettivo è dare nuova luce alla città, valorizzando le attività del territorio e offrendo spazio all’arte in tutte le sue forme, con un’attenzione particolare alla musica. Questo festival vuole dare lo stesso spazio a tutti gli artisti, senza classifiche di livello, perché la musica deve unire e non dividere. Sul palco si alterneranno figure emergenti e volti già noti del panorama musicale italiano, spaziando nei diversi generi dal pop, alla rap e la trap, fino al genere urban e il dj set. La musica sarà protagonista, ma ci saranno anche un’area per i bambini, una zona relax, punti ristoro e un mercatino di artigiani e artisti locali».