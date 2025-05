Un premio all’impegno, alla creatività e alla capacità di raccontare ed emozionare con immagini, musica e parole.

We Share Books 2025: ecco chi sono gli studenti che hanno vinto

Ieri sera, sul palco del cineteatro Excelsior di Cesano Maderno, sono stati annunciati i vincitori dell’undicesima edizione di "We Share Books", il concorso promosso da BrianzaBiblioteche e dedicato ai giovani lettori. Un concorso finalizzato alla promozione della lettura attraverso la realizzazione di booktrailer, brevi video di presentazione, a partire da una selezione di romanzi proposti dal Gruppo Ragazzi di BrianzaBiblioteche. Il concorso era rivolto agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado dei quattordici Comuni di BrianzaBiblioteche (Biassono, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Meda, Monza, Seregno, Sovico, Varedo, Vedano al Lambro e le new entry Arosio, Carimate e Inverigo). Un centinaio i video in gara, realizzati da oltre trecento studenti di più di venti istituti scolastici.

Il podio

Foto 1 di 3 Primo posto Foto 2 di 3 Secondo posto Foto 3 di 3 Terzo posto

Sul gradino più alto del podio sono saliti Camilla Romano, Enea Pensieri, Gilles Muteteri, Ludovica Laveni e Manuel Di Tuoro della 2^A della scuola Pirotta di Desio con il loro booktrailer de "Gli uccelli del malaugurio". Nel filmato di un solo minuto la giuria (composta da bibliotecari) ha trovato "tutta l’adrenalina degna di un thriller" e "tutta l’atmosfera di terrore alla Alfred Hitchcock che ha ispirato il racconto". Secondo posto per Malak El Meknassi, Aurora Lisi, Aurosa Mauri e Marta Trezza della 3^B della Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno, che in "Amaranta" hanno saputo "coniugare molto bene disegni e animazione" e hanno accompagnato con la musica tutta la narrazione dimostrando "abilità e attenzione ai particolari". Terzo posto per i compagni di classe Alessandro Accolla, Chiara Biznu, Giovanni Cafarelli, Anna Galli, Daniele Pellegatta e Sophia Zingrillo: la giuria ha trovato il loro booktrailer de "La porta viola" "breve, incisivo, ipnotico ed efficace". Applauditissimi da compagni di classe, docenti e genitori, i tre finalisti hanno ricevuto in premio un buono per l’acquisto di libri.

Le menzioni speciali

Sette le menzioni speciali. Per "Uso dell’intelligenza artificiale" a Samuele Balbiani e Riccardo Longoni, rispettivamente delle classi 2^A e 2^D della scuola Traversi di Meda; per "Gender equality" ai 22 studenti della classe 3^A della scuola Galilei di Cesano Maderno; per "Effetti speciali" ad Alessia Galbiati della 2^E della scuola Farè di Lissone; per "Montaggio" a Shmerly Bandera, Sveva Pierpaoli e Clara Porcu della classe 2^B della scuola Giovanni XXIII di Vedano; per "Sceneggiatura" alla classe 2^C della scuola Moro di Carimate (Como); per "Brivido" a Emma Di Giorgi, Camilla Maiorano e Rebecca Saturno della 2^B della scuola Aldo Moro di Varedo.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Per “Creatività”, infine, a Leonardo Di Giosaffatte ed Emanuele Gattuso della 2^C della scuola De Amicis di Lissone, che la giuria ha particolarmente apprezzato per l’idea, la creatività e l’invenzione. In premio, a tutti, un libro.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

"Ragazzi, non perdete la voglia di leggere"

La serata è stata condotta dall’attore e regista Fabrizio Palma. In prima fila l’assessore Manuel Tarraso, il sindaco di Vedano Marco Merlini, la sindaca di Arosio Alessandra Pozzoli con l’assessora all’Istruzione Katia Pozzoli. Ad applaudire gli studenti anche la direttrice di BrianzaBiblioteche Laura Beretta. L’assessora alla Cultura, Martina Morazzi, invitata sul palco con il sindaco Gianpiero Bocca e Viviana Guidetti, presidente di BrianzaBiblioteche, non poteva fare augurio più bello ai ragazzi e alla ragazze: "Vi auguro di non perdere mai la voglia di leggere e di trovare nella lettura lo spirito di immaginazione, di fantasia e di creatività".

Su proposta del sindaco Bocca, la serata di festa è iniziata con un minuto di silenzio per Sandra, la 14enne studentessa della Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno morta mercoledì sera in un tragico incidente ferroviario.