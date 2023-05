Un percorso a tappe, organizzato nel mese di maggio, e volto ad approfondire tematica legate alle nuove tecnologie e all'uso che ne fanno bambini e ragazzi.

Web, privacy e fake news: insieme all'esperto genitori e figli diventano "Digitali Insieme"

Si chiama "Digitali Insieme" ed è un percorso di consapevolezza dedicato a genitori e figli tenuto dal giornalista esperto di genitorialità e nuove tecnologie Gianluigi Bonanomi. Ad organizzarlo è l’associazione di promozione sociale K12 – APS assieme alla Biblioteca civica di Vimercate. Il corso si svilupperà in tre date: il 13, il 20 e il 27 maggio.

La premessa e i dati

Ma facciamo un passo indietro e torniamo al 7 febbraio scorso quando in occasione del Internet Safer Day, SWG e Telefono Azzurro hanno presentato alla Camera dei Deputati i risultati dell’ultima ricerca sull’uso degli smartphone da parte degli italiani.

Dai dati emerge che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni ha già iniziato a usare lo smartphone, tra i 10 e 13 anni 1 ragazzo su 3 usa il telefono in totale autonomia e sono gli stessi genitori a raccontarlo, spesso ammettendo di aver abdicato all’importante ruolo di vigilanza ed educazione al corretto uso dei device e di internet.

La promozione di un uso consapevole delle nuove tecnologie

“La nostra associazione” spiega Debora Mapelli, presidente di K12 – APS “è nata per promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie da parte dei bambini e ragazzi e per offrire alle famiglie occasioni di incontro, confronto e approfondimento su questi temi. Attraverso le attività di coding che proponiamo grazie al club CoderDojo Brianza, sostenuto dall’Associazione, i bambini imparano a creare i propri contenuti digitali e diventano protagonisti consapevoli nell’uso delle nuove tecnologie”. “La Biblioteca civica di Vimercate” prosegue la responsabile, Giulia Villa “ospita CoderDojo Brianza da nove anni. Abbiamo offerto la possibilità a molti giovani del territorio di vedere cosa c’è dall’altra parte dello schermo. Questo percorso si inserisce nell’offerta di formazione continua e permanente promosso dalla Biblioteca civica. In biblioteca si trovano anche numerosi manuali di approfondimento”.

Gli incontri

“Digitali insieme” prevede 3 appuntamenti pensati per famiglie e condotti da Gianluigi Bonanomi:

- sabato 13 maggio, dalle 10 alle 12, un incontro per introdurre i genitori all’uso che i ragazzi fanno del web e comprendere insieme quali strategie adottare per un uso consapevole in famiglia

- sabato 20 maggio, dalle 10 alle 12, un laboratorio a coppie: genitori e figli insieme impareranno come gestire correttamente la privacy online e realizzeranno una netiquette per l’uso corretto della tecnologia in famiglia

- sabato 27 maggio, dalle 10 alle 12, un laboratorio a coppie genitori e figli per sfidarsi nello smascherare bufale e fake news.

Il 18 maggio si parla di Chat GPT

L’appuntamento del 18 maggio invece è pensato non solo per i genitori, ma per tutti coloro che si stanno interrogando sul tema del momento: Chat GPT e l’intelligenza artificiale. Dalle 20.45 alle 22.30 il giornalista Marco Schiaffino, direttore responsabile di ZeroUnoWeb, esperto di sicurezza informatica e collaboratore di Radio Popolare, terrà una tavola rotonda che si occuperà di approfondire i temi etici, legali e di impatto sul lavoro delle intelligenze artificiali.

Tutti gli appuntamenti si terranno nell’auditorium Falcone e Borsellino della Biblioteca Civica, sono gratuiti, ma è necessaria una prenotazione su www.coderdojobrianza.it/events

Maggiori informazioni presso la Biblioteca civica oppure al numero 039 6659281 oppure via mail all’indirizzo: biblioteca.vimercate@cubinrete.it o presso l’associazione K12 – APS info@coderdojobrianza.it