Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, la linea ferroviaria tra Lecco, Calolziocorte e Carnate sarà interessata da alcuni lavori di manutenzione programmata a cura di RFI. L’intervento comporterà la soppressione di diversi collegamenti e l’attivazione di un servizio sostitutivo su gomma per i pendolari della Brianza e del Lecchese.

Weekend di lavori RFI: treni soppressi e bus sostitutivi tra Lecco e Carnate

Nei tre giorni di lavori saranno soppressi i treni “RE” della relazione Tirano-Colico-Sondrio-Lecco-Monza-Milano, i treni “R” 10198 e 10199 della relazione Milano-Chiavenna e i treni “R” delle relazioni Lecco-Colico-Sondrio e Milano Porta Garibaldi-Lecco-Colico-Sondrio.

Stop anche per i treni “S8” della relazione Milano-Lecco (via Carnate), con l’eccezione delle corse 24887 e 24889, che saranno sostituite da bus per l’intero percorso. Soppressi tra Milano Porta Garibaldi e Lecco anche i treni “R7” 2690 e 2699 della relazione Verona P.N.-Lecco.

Il servizio navetta sostitutivo

Per garantire la mobilità dei viaggiatori, tra Lecco e Carnate, sarà attivo un servizio navetta con partenze cadenzate ogni 15 minuti. Tra Milano e Carnate, invece, i treni circoleranno con una nuova numerazione rispetto all’orario ufficiale.

Modifiche anche sulla Lecco-Bergamo

I lavori si rifletteranno anche sulla tratta Lecco-Ponte San Pietro (Bergamo), dove i treni “R” saranno sostituiti con bus per l’intero percorso. Cambiamenti in vista anche per i bus già previsti in orario ufficiale tra Ponte San Pietro e Bergamo, che subiranno modifiche di numerazione, orario e percorso.

RFI e Trenord segnalano che, durante i giorni di interruzione, potrebbero verificarsi lunghe attese per l’interscambio tra treno e autobus. I tempi di percorrenza dei bus sostitutivi, inoltre, potranno variare in base all’andamento del traffico stradale.

Per conoscere gli orari dettagliati del servizio navetta e dei bus sostitutivi, è possibile consultare i tabellari disponibili sul sito Trenord e nella pagina dedicata ai cantieri.