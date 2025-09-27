E’ di Carate il frontman dei «Copper Jitters», la giovane band che la scorsa settimana, alla prima apparizione alle audizioni di «X Factor 2025», ha letteralmente stregato la giuria e i telespettatori di tutta Italia.

«X Factor» stregata dal talento di «Patty Red»

Lui è Matteo Vazquez, 23 anni, in arte «Patty Red», casa in città, ex studente alle medie «Mercalli» a Seregno (dove era stato eletto anche sindaco dei Ragazzi). Talento puro, energia punk e personalità da vendere. L’inedito «Take me out», presentato per l’audizione al programma trasmesso in esclusiva da Sky, ha fatto il botto.

«Uno degli inediti più forti che ho sentito qui ad X Factor», le parole del rapper Jake La Furia, in giuria per la 19esima edizione del talent insieme ad Achille Lauro, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

La band

La band è nata da pochissimo come ha raccontato lo stesso Matteo sul palco prima dell’audizione: «Ci siamo conosciuti in una jam. Abbiamo fatto tre prove, quindi speriamo vada bene…».

Al suo fianco Matteo Traisci, in arte «Genesio» (batteria), Fabio Valvasori (chitarra) e Donato Sardone (basso).

L’inedito «Take Me Out» ha convinto la giuria con un suono compatto e un’attitudine che ha richiamato i ritmi del punk londinese.

«Siete proprio bravi! Se si deve fare rock’n’roll così si fa… Bello, mi ha ricordato un po’ Celebrate, il brano poi ripreso da Vasco per la cover “Gli spari sopra”. Siete proprio forti», il commento entusiasta della Iezzi al termine dell’esplosiva esibizione.

Elogi anche da Achille Lauro: «Cosa c…o è questa figata assurda? Il suono compatto mi ricorda l’ondata punk londinese…», mentre Jake La Furia ha detto sì, ma con una «riserva»: «Sono colpito dall’inedito che è fortissimo, internazionalissimo, uno dei più forti che ho sentito qua… Avete però un po’ un atteggiamento di m… nel rispondere, ma spero che lo cambierete perché se non ve ne frega di stare qua non dovevate venire…». Nel backstage i Copper Jitters si sono però «difesi»: «Ovviamente siamo qui perché vogliamo fare X Factor… Poi rispondiamo un po’ da personaggi…».