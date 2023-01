Yoga e meditazione gratuiti per malati oncologici

Corsi di yoga, meditazione e benessere gratuiti per aiutare a stare meglio i malati oncologici e le loro famiglie.

Corsi online gratuiti per malati oncologici

Il progetto si chiama «Dono della presenza» ed è stato ideato da una coppia, Sibilla Vecchiarino, insegnante di Yoga, e Massimo Mannarelli, genitori di due bambini, che hanno pensato di organizzare corsi online gratuiti. «Si tratta di un progetto che portiamo avanti da circa un anno - racconta Sibilla, milanese ma originaria di Vaprio d’Adda - da quando, l’anno scorso a gennaio, una nostra cara amica è morta di tumore al cervello. Non solo, si è ammalata nel periodo del Covid e non siamo riusciti a starle accanto come avremmo voluto. Quando abbiamo saputo della sua morte ci siamo chiesti come avremmo potuto trasformare questa mancanza in qualcosa di positivo».

Oltre un centinaio gli insegnanti

Così è nata l’idea di organizzare corsi di yoga e meditazione gratuiti: «Conoscevo un po’ di insegnanti e ho chiesto se erano interessati a questo progetto - spiega Sibilla - Grazie al passaparola, in un anno siamo riusciti a mettere insieme circa 20 corsi a settimana e ad avere 130 meditanti. Non siamo un’associazione, siamo solo persone che vogliono donare. Mensilmente organizziamo anche incontri con esperti, ad esempio naturopati e pedagogisti, che servono anche come aiuto ai più piccoli che magari si trovano ad affrontare la malattia dei propri genitori».

Sono nate tante amicizie

Grazie a questo progetto, volutamente online per dare la possibilità di essere seguito in qualsiasi circostanza, anche dal letto di un ospedale durante le terapie, sono nate tante amicizie e condivisioni grazie anche a gruppi whatsapp in cui persone che hanno lo stesso problema possono interfacciarsi. «Di recente mi ha contattata un’associazione che pratica velaterapia, giornate in barca studiate ad hoc e dedicate in particolare alle donne che hanno subito interventi e cure, che si sono offerti di fare delle uscite - aggiunge Sibilla - Abbiamo persone che ci seguono da tutta Italia, prevalentemente dal centro nord, e vorremmo raggiungerne sempre di più perché ci siamo resi conto che è un progetto che aiuta molto. I malati hanno bisogno di rilassarsi, di staccare la mente dalla malattia, di sentirsi meno soli. Qualche praticante poi è diventato anche insegnante. E’ uno spontaneismo solidale». Tra gli insegnanti c’è anche una ragazza di Biassono, Sara Pirro.

Per informazioni sul progetto basta consultare la pagina facebook «Il dono della presenza» e le pagine social Fb: Sibilla Vecchiarino, Ig: vocidelloyoga.

