L’anno scorso era stato Francesco Facchinetti a fare da testimonial per la Fibrosirun, ma quest’anno a promuovere l’evento che si svolgerà al laghetto a Giussano sono stati l’ex capitano dell’Inter, Javier Zanetti e il cantante Max Pezzali. E non saranno i soli... altri noti personaggi stanno preparando videomessaggi per lanciare l’evento.

Zanetti invita tutti al Laghetto per la Fibrosirun

Intanto però sono già online quelli dello storico capitano neroazzurro, già pubblicato sui social, che ha invitato a partecipare all’appuntamento, domenica 15 settembre e quello di Pezzali: «Non puoi mancare», dicono nel video.

La manifestazione avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro la fibrosi cistica. «Tu corri, io respiro»: questo il motto che identifica la corsa , giunta alla quarta edizione.

La camminata non competitiva si svolgerà su un percorso di 6 e 10 km, ed è sostenuta dalla Proloco, dall’associazione «Io corro con Giovanni» e dal Comitato laghetto, con il patrocinio del Comune e da diversi sponsor.

Per iscriversi, basta consultare la pagina www.fibrosirun.org; tutto il ricavato, sarà devoluto alla Fondazione ricerca fibrosi cistica.

Lo scorso anno i corridori che si sono presentati al laghetto sono stati più di 1200, un grandissimo successo che ha permesso agli organizzatori di raccogliere oltre 30 mila euro, tra iscrizioni e sponsor.

La manifestazione, che ormai sta diventando un appuntamento fisso di settembre, coinvolge anche gli amministratori.