Zia Tina festeggia 100 anni con nipoti e sindaco

Torta, fiori, palloncini, musica, regali per festeggiare Giuseppina Barzaghi e i suoi 100 anni.

Festa a Verano

Domenica 2 aprile tutta la famiglia si è riunita in via Manzoni a Verano per brindare con la zia Pina, così tutti la conoscono a in paese: è arrivato anche il sindaco Samuele Consonni, che a nome di tutta l’Amministrazione, ha portato i suoi auguri alla centenaria e un grande mazzo di fiori.

Ha fatto la sarta per tutta la vita

Zia Pina, sorella maggiore di 5 fratelli è cresciuta tra tessuti, cartamodelli e macchine da cucire: il papà Costante Barzaghi era titolare di una sartoria in paese, nella quale hanno lavorato tutti i figli per diversi anni.

«La famiglia era molto numerosa, il nonno Costante e nonna Antonietta, morta a 100 anni e sei mesi, hanno avuto 8 figli, ma solo 5 sono sopravvissuti - racconta la nipote Costantina, detta Tina - Zia Pina con i fratelli aiutavano nel laboratorio di sartoria, ognuno era specializzato nel fare qualcosa, la zia era bravissima a fare gli orli. Dopo la morte del nonno, ha proseguito l’attività uno dei figli, ma lo storico negozio ha poi chiuso definitivamente e i fratelli sono andati a lavorare alla Core».

Un esempio per i nipoti

Una vita tranquilla quella di zia Pina, dedita al lavoro, alla famiglia e alla preghiera: recita il rosario e segue la messa in tv tutti i giorni, ma è anche un punto di riferimento e un esempio per tutta la famiglia.