Arcore, scuola primaria senza palestra: la replica dell’assessore Nicola Sullo.

La scuola primaria Alighieri di Arcore rimane senza palestra: lo ha comunicato nei giorni scorsi la preside Marta Chioffi ai genitori, riferendo che un sopralluogo dell’Ats ha bocciato le caratteristiche tecniche dell’impianto di riscaldamento.

Stamattina, lunedì 1° febbraio 2021, è arrivata la replica dell’assessore Nicola Sullo che potete leggere in maniera integrale.

La comunicazione con la quale la Dirigente Scolastica informa genitori e personale docente dell’impossibilità all’utilizzo durante l’orario scolastico della palestra del plesso Dante Alighieri è un atto dovuto e necessario a seguito del verbale redatto da ATS dopo un’ispezione alla struttura – ha scritto Sullo – Contestualizziamo il perimetro che ha portato a questo atto. I riscaldamenti della palestra delle primarie di via Edison, così come quelli della palestra delle medie, il 15 ottobre del 2020 non sono stati accesi dal Comune perché l’Ufficio Tecnico a fronte di diversi rapporti del ISS (in materia di climatizzazione degli ambienti indoor con indicazioni e raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del covid-19) e tenuto conto del peggioramento della situazione pandemica nel nostro territorio che ci avrebbe portato nel giro di poco a diventare zona rossa, ha valutato per motivi di salvaguardia della salute pubblica di adottare l’interpretazione più restrittiva possibile e quindi di tenere spenti gli impianti di riscaldamento ad aria che non garantivano un sufficiente ricambio con l’esterno.

Questo non vuol dire che gli impianti non siano a norma, è stata una scelta prudenziale dei Tecnici competenti a fronte delle indicazioni del ISS specifiche per questo periodo di emergenza sanitaria, l’amministrazione non può ovviamente intervenire in ambiti che non le competono – ha continuato Sullo – Per essere ancora più chiari: non ci fosse stato il covid-19 nulla avrebbe impedito la normale partenza degli impianti. In questo contesto si deve inserire l’ispezione del ATS alla palestra delle primarie di via Edison, intervenuta a fronte di una segnalazione di un cittadino sul fatto che la temperatura all’interno della palestra non fosse idonea per fare attività motoria. il sottoscritto, presente all’ispezione, ha spiegato in loco al personale ATS che i riscaldamenti erano spenti per i motivi sopra citati, purtroppo questo si è tramutato in un verbale che parla di”caratteristiche tecniche non adeguate”.