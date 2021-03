Tanti auguri papà, oggi sui nostri settimanali le vostre foto con dedica

Il grande giorno è arrivato: oggi i nostri settimanali brianzoli – Giornale di Monza, Giornale di Seregno, Giornale di Desio, Giornale di Carate e Giornale di Vimercate – pubblicano le foto con dedica dei lettori che hanno aderito alla nostra iniziativa “Tanti auguri papà”.

Oggi sul Giornale le vostre foto con dedica

Anche quest’anno l’iniziativa è stata un successo. Sono infatti centinaia le foto e le dediche indirizzate ai papà inviate alle redazioni grazie al sito www.tantiauguripapa.it oppure con WhatsApp.

A questo punto, se siete tra quelli che hanno deciso partecipare alla nostra iniziativa per fare gli auguri al vostro papà non dovrete far altro che andare in edicola e sorprenderlo con la foto e la dedica pubblicata sulle pagine speciali riservate a questa iniziativa.

Da parte nostra gli auguri più sinceri a tutti i papà!

Intanto vi regaliamo un grande classico dallo Zecchino d’oro… sì, forse un po’ malinconico, ma che è indubbiamente rimasto nel cuore di più generazioni.