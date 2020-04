Ul Regin ha fatto goal: il mitico massaggiatore dell’Ac Meda ha compiuto 106 anni

Ul Regin, all’anagrafe Riccardo Proserpio, ha compiuto 106 anni.

Compleanno speciale per Ul Regin

A causa dell’emergenza coronavirus non ha potuto spegnere le 106 candeline circondato dai suoi famigliari, che però gli hanno fatto comunque sentire tutto il loro affetto facendogli gli auguri con una videochiamata, partecipando anche se a distanza alla festa organizzata per lui dal personale della Rsa Groane di Cesano Maderno, dove è ospitato dal 5 marzo. Un compleanno davvero speciale per «Ul Regin», all’anagrafe Riccardo Proserpio, che domenica 26 aprile ha compiuto ben 106 anni.

Lo storico massaggiatore dell’Ac Meda ha compiuto 106 anni

L’ultracentenario è un’istituzione a Meda: per anni ha fatto da massaggiatore e infermiere ai calciatori dell’Ac Meda 1913, la società che è stata la sua seconda famiglia e gli è sempre rimasta nel cuore. Una passione, quella per il calcio, che ha coltivato per tutta la vita. E domenica è stato proprio lui a segnare il goal più bello, tagliando un traguardo invidiabile.

Festa alla Rsa Groane, i famigliari gli hanno fatto gli auguri con una videochiamata

“Ci spiace non aver potuto abbracciarlo, non aver potuto festeggiare stando a fianco a lui – dichiara il figlio Gianpaolo – Dal 5 marzo è ricoverato alla Rsa Groane a da allora, per via dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni, non possiamo andare a trovarlo. Fortunatamente qualche volta riusciamo a vederlo e a parlargli attraverso le videochiamate e così abbiamo fatto in occasione del suo compleanno”. Sono stati gli operatori della Rsa a organizzargli una bella festa, con tanto di striscione. “Noi famigliari abbiamo commissionato una torta per tutto il suo reparto e gli abbiamo fatto gli auguri a distanza, poi ci hanno mandato qualche foto così le possiamo tenere di ricordo – spiega il figlio – Credo che a papà abbia fatto piacere, che sia rimasto contento. Nell’ultimo anno ha perso un po’ di lucidità e ora comunica poco. Ma per la sua età direi che sta bene, deve essere seguito, ma mangia autonomamente e non è allettato, sta in carrozzina. Tutto sommato è arrivato a 106 anni in grande forma”.

