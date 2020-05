Le aziende continuano a donare: 11 mila euro all’Asst di Vimercate per l’emergenza Covid-19

Le aziende continuano a donare: altri 11 mila euro per l’Asst di Vimercate. La donazione è arrivata da DS Smith di Arcore.

Ora che il lockdown è terminato e anche la tensione negli ospedali sta scendendo, così come il numero dei contagiati e dei ricoverati per Coronavirus, quello che non si deve assolutamente abbassare è la guardia. L’attenzione al distanziamento, l’aiuto alle famiglie che continuano ad avere bisogno così come alle strutture ospedaliere e al suo personale che devono continuare a lavorare in sicurezza.

Ed è proprio per questo che è importante continuare a donare. Come tante altre aziende del territorio lo ha fatto anche la DS Smith di Arcore, fornitore leader di soluzioni di packaging sostenibile, che nei giorni scorsi ha effettuato una donazione di 11mila euro nei confronti dell’Asst di Vimercate.

La cifra donata contribuirà a sostenere l’attività di cura e assistenza dei professionisti sanitari e l’acquisto della strumentazione necessaria a fronteggiare il COVID-19.

L’azienda è presente sul territorio locale dagli anni ‘90 con un impianto produttivo di cartone ondulato che dà lavoro a più di 60 persone.

“Massima gratitudine agli operatori sanitari”

“Con questo gesto vogliamo ringraziare ed esprimere massima gratitudine per tutti gli operatori sanitari che ogni giorno combattono per noi e assieme a noi, commenta David Cirvillieri, General Manager di DS Smith di Arcore. Fiduciosi che questo contributo possa aiutare a sconfiggere questa lotta contro il COVID-19”.

Anche in azienda massima priorità alla salute

In merito all’impegno richiesto al fine di soddisfare le richieste generate durante questo periodo di

pandemia, la massima priorità di DS Smith è stata la salute e il benessere di tutti i suoi dipendenti. La società è comunque rimasta focalizzata sul supporto di tutti i suoi clienti durante questo periodo difficile, dando sostegno in particolar modo ai fornitori di beni essenziali come prodotti alimentari, medici e igienici.

