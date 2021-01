12.000 vaccinazioni anti Covid oggi in Lombardia

12.000 vaccinazioni anti Covid oggi, venerdì 8 gennaio 2021, in Lombardia. Il totale complessivo sale a oltre 46.500 somministrazioni.

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di oggi sono state effettuate 12.000 vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale, quindi, a oltre 46.500 somministrazioni dall’inizio della campagna.

“I referenti della campagna vaccinale – sottolinea la Regione in una nota – delle varie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta oggi”.

Avendo ricevuto al momento 153.700 dosi la percentuale delle vaccinazioni eseguite in Lombardia è quindi intorno al 30% e ciò non consente alla nostra regione di recuperare il gap iniziale.

Stando ai dati che si possono verificare in tempo reale sul sito del Ministero della Salute infatti fra le regioni soltanto la Calabria sta facendo peggio con circa il 28% delle vaccinazioni effettuate sulle dosi ricevute. Chi sta facendo meglio di tutti è il Veneto, con il 70,3%, seguito dalla Toscana, al 69,1%. A livello nazionale la percentuale di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi ricevute è del 49,6%.

Al momento in cui scriviamo questo articolo in Italia sono state vaccinate 455.203 persone (di cui 282.271 donne), la classe di età con il maggior numero di vaccinati è quella fra i 50 e i 59 anni (129.769). Gli operatori sanitari già vaccinati sono 378.809.

