25 Aprile: l’Anpi Monza e Brianza invita a cantare “Bella ciao”. L’appuntamento è per domani, sabato, dalle 14.30. L’invito è anche a far risuonare nelle case l’Inno d’Italia.

Riflessioni, consigli di lettura, canzoni, ricordi… Quest’anno a ex partigiani, figli di partigiani, iscritti e simpatizzanti all’Anpi, sindaci e semplici cittadini non sarà possibile festeggiare insieme il 25 Aprile, perché le manifestazioni sono vietate. L’Anpi, sia a livello provinciale che nelle varie sezioni dei paesi, si è però preparato per tempo per ricordare degnamente il 75esimo anniversario della Liberazione. Così da qualche giorno sulle pagine Facebook e sui siti delle varie sezioni è possibile leggere o ascoltare riflessioni e canzoni sul tema.

Il presidente provinciale Anpi di Monza e Brianza Loris Maconi ha poi scritto una lettera ai 55 sindaci della Provincia esortandoli a ricordare il 25 Aprile «momento di unità particolarmente necessario quest’anno visto il drammatico momento che stiamo vivendo e che dobbiamo sapere affrontare tutti insieme». L’Anpi ha invitato i primi cittadini a trovare le forme più adatte per far vivere questo momento «questo richiamo alla storia migliore del nostro Paese e l’appello a ricercare l’unità di tutto il popolo possono rappresentare uno stimolo positivo anche per affrontare la difficilissima situazione attuale».

“Fate risuonare l’Inno nazionale e Bella ciao”

“Fate risuonare nelle case l’Inno nazionale e Bella ciao” l’invito viene del presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Monza e Brianza Loris Maconi che sottolinea: “La nostra associazione ha organizzato una diffusa presenza sui social network e su molti mezzi di comunicazione. Abbiamo organizzato una grande piazza virtuale che intende raggiungere migliaia di cittadini. Questo impegno culminerà nella giornata del 25 Aprile, quando, a partire dalle 14,30 chiediamo di diffondere da tutte le case le note dell’Inno nazionale e di Bella ciao“.

Oggi, venerdì 24 aprile, Maconi sarà ospite di un tavola rotonda virtuale sulla pagina Facebook live della Cgil di Monza e Brianza, a partire dalle 16. Il titolo dell’appuntamento è “W la Liberazione”. Con lui saranno presenti Valentina Tagliabue dell’Anpi di Cesano Maderno, Margherita Motta del Centro servizi per il volontariato, il sindaco di Desio Roberto Corti e Tania Goldonetto, segretaria della Funzione pubblica della Cgil di Monza e Brianza.

