Seregnese di 26 anni muore dopo un incidente in moto. La disgrazia domenica pomeriggio in Val Camonica, il decesso nella tarda mattinata di ieri all’ospedale di Sondrio dove era stato trasportato in elisoccorso in condizioni gravissime.

Seregnese di 26 anni muore dopo l’incidente in moto

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 11 maggio, il decesso del centauro seregnese di 26 anni vittima di un incidente stradale in Val Camonica. Domenica 9 maggio, nel primo pomeriggio, la caduta lungo la Statale 39 nel territorio di Corteno Golgi, centro montano a circa mille metri di altitudine. Il giovane stava viaggiando insieme ad alcuni amici per una gita in direzione di Aprica.

Il trasporto all’ospedale in elisoccorso

Dopo la caduta le condizioni del seregnese sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale medico del 118, allertato in codice rosso, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Sondrio per il trauma cranico: ieri mattina (martedì) il decesso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Breno. Secondo le ultime informazioni raccolte, il 26enne sarebbe caduto in prossimità di una curva per evitare l’impatto con un’auto che percorreva l’opposto senso di marcia.

Nel pomeriggio il funerale in Basilica

Cordoglio in città per la scomparsa del motociclista, che viveva in zona Consonno. I funerali del giovane centauro saranno celebrati questo pomeriggio, mercoledì, in Basilica San Giuseppe. Il seregnese lavorava in banca. Lascia i genitori e una sorella. Nello scorso fine settimana pesantissimo il bilancio delle vittime sulle strade, anche in Brianza.