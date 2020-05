Busnago: 49 positivi in casa di riposo dopo i controlli

Quarantanove positivi al coronavirus e 24 morti, nel solo mese di marzo. Sono questi i numeri che arrivano da Busnago e in particolare dalla casa di riposo gestita dalla cooperativa Sodalitas.

L’Ats, dopo i molti decessi nei mesi passati, ha predisposto tamponi a tappeto su tutti gli ospiti residenti al suo interno. I positivi sono risultati 49; numero che ha fatto schizzare vertiginosamente il dato complessivo nel comune di Busnago, come sottolineato anche dal sindaco Marco Corti.

«L’aggiornamento è fortemente condizionato dall’arrivo degli esiti dei tamponi cui sono stati sottoposti gli ospiti della Casa-Famiglia per anziani, gestita dalla cooperativa Sodalitas, presente sul nostro territorio – ha affermato il primo cittadino – Sul punto si impone una premessa, necessaria per inquadrare l’intero contesto: in ragione delle proporzioni epocali della situazione di emergenza sanitaria in cui siamo purtroppo piombati dallo scorso febbraio e della disponibilità dei materiali e delle strutture necessari per la diagnosi, la Sanità si è organizzata a livello regionale per realizzare i tamponi faringei secondo alcuni ordini di priorità e di urgenza».