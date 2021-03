8 Marzo: unite e solidali malgrado la distanza. Lunedì in diretta streaming l’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil Monza e Brianza.

“Unite e solidali malgrado la distanza, perché insieme si può trasformare la fragililtà in forza, la paura in speranza”. Questo il motto che campeggia sul manifesto dell’evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil Monza e Brianza in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna.

L’appuntamento è per lunedì, 8 marzo appunto, a partire dalle 14,30 con una diretta streaming che sarà possibile seguire sulla pagina Facebook della Cgil Monza e Brianza oppure sul sito web della Cisl Monza Brianza Lecco.

Una tavola rotonda ricca di significato

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di:

Valentina Polizzi (Save The Children), che presenterà “Con gli occhi delle bambini” – Atlante dell’infanzia 2020

Monica Manfredini (Cisl scuola Lombardia), che interverrà sul tema: La scuola prima e durante la pandemia

Valentina Cappelletti (Cgil Lombardia), “I rischi per l’occupazione femminile”

Anna Levrero (Cadom Monza), “La violenza domestica in tempi di Coronavirus”

Carla Ferrari Agradi (psicoterapeuta e psichiatra), “Quando ci si sente sole”

Per pubblicizzare l’iniziativa le organizzazioni sindacali (in prima fila anche i sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil) hanno scelto l’olio su tela di Jan Vermeer “La ragazza con l’orecchino di perla” (conosciuto anche come “La ragazza col turbante”), ragazza che qui appare con una mascherina anti-Covid.