A 14 anni guida il suv della mamma e investe un motociclista

Il ragazzino, che ha anche urtato un'auto in sosta, è rimasto ferito, così come il 70enne che ha travolto.

Incredibile a Seveso: un 14enne si è messo alla guida del suv della mamma e ha causato un incidente: prima è finito addosso a un motociclo e poi contro un’auto in sosta.

Incidente in via San Michele del Carso

L’incidente è accaduto oggi, sabato 13 settembre 2025, intorno alle 15.10, in via San Michele del Carso, in corrispondenza del civico 10.

A 14 anni guida il suv della mamma

In base a quanto appreso, un 14enne di origine marocchina e residente a Bollate (Milano), che in questi giorni si trova da alcuni famigliari a Seveso, avrebbe preso di nascosto il suv Land Rover della madre, che al momento è fuori regione.

Investe un motociclista e finisce addosso a un’auto

Stando a una prima ricostruzione, il veicolo era fermo a bordo strada e il 14enne avrebbe ripreso la marcia dirigendosi verso i binari della linea ferroviaria, non accorgendosi che in quel momento dalla direzione opposta stava sopraggiungendo un motociclista di 70 anni, residente in città. Dopo averlo urtato ha perso il controllo del suv ed è finito contro un’altra auto parcheggiata.

Immediata la chiamata ai soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa di Lentate sul Seveso e dell’Avis Meda, oltre a un’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 70enne, rimasto ferito in modo piuttosto grave e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, e al ragazzino, portato al nosocomio di Desio.

Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco

In via San Michele del Carso sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale, a cui spettano i rilievi di rito, e i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell’area.

Cosa rischia il 14enne

Al termine degli opportuni accertamenti, la mamma del 14enne potrebbe essere sanzionata per incauto affidamento del veicolo e per guida senza patente (essendo il figlio minorenne sono i genitori a dover rispondere della violazione amministrativa), mentre il ragazzino, imputabile penalmente, potrebbe dover rispondere di lesioni stradali.