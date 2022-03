A 14 anni va a scuola con un coltello

scoperta

Il giovane è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno

A 14 anni andava a scuola con il coltello a serramanico agganciato alla cintura e lo puntava anche contro i compagni di classe. E' stato denunciato dai carabinieri

A scuola con un coltello

Nei giorni scorsi, in seguito a una segnalazione relativa a uno studente che portava a scuola un grosso coltello a serramanico di circa 20 centimetri (talvolta anche puntandolo per gioco verso i compagni) e che proprio quella mattina era stato visto da alcuni compagni di scuola mentre era intento ad maneggiare l’arma, i carabinieri della Compagnia di Seregno sono intervenuti in una scuola secondaria di secondo grado della zona al fine di verificarne la veridicità ed eventualmente sequestrare la lama.

Giunti presso l’istituto scolastico i militari, con la collaborazione del personale scolastico, hanno individuato lo studente, un 14enne del Vimercatese che chiamato nell’ufficio di presidenza ha cercato innanzitutto di giustificarsi negando la veridicità della segnalazione. Poi, mentre veniva invitato a svuotare lo zaino, ha involontariamente lasciato intravedere all’altezza della vita dei jeans un rigonfiamento che inevitabilmente ha attratto l’attenzione degli operanti e, pertanto, aperta la cerniera della giacca, non ha potuto far altro che mostrare il coltello a serramanico – ancora agganciato ai pantaloni – che è stato consegnato ai carabinieri.

Il 14enne è stato quindi accompagnato in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà poiché gravemente indiziato di porto abusivo di arma aggravato dall’aver commesso il fatto all’interno di un istituto di istruzione