A Barlassina incidente tra un’auto e una moto, soccorso un 26enne

Incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 agosto, a Barlassina.

Incidente a Barlassina

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro ha visto coinvolte un’auto e una moto che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate all’altezza del civico 88 di via Milano.

I soccorsi

Inizialmente la situazione è apparsa seria, in particolare per un giovane di 26 anni. Sul posto in codice rosso sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Cesano, l’auto medica e gli agenti della Polizia locale di Barlassina.

Fortunatamente l’allarme è rientrato e dopo gli accertamenti sanitari il giovane è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice verde.

Sono in corso i rilievi di rito per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.