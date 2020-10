A Barlassina uno studente delle scuole medie positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Piermario Galli.

Il primo cittadino lo ha comunicato oggi, sabato 3 ottobre 2020: “Si è registrato un caso di positività al Covid-19 di uno studente frequentante la scuola secondaria di primo grado presso il nostro Istituto. Sono stato informato personalmente del caso dalla dirigente scolastica Monica Marelli e, in un secondo momento, ne ho avuto conferma da ATS Brianza. In conseguenza al caso, la classe è stata messa in quarantena fino al 12 ottobre”.

Attivato il protocollo

“Come prevede il protocollo, i docenti della classe interessata faranno subito il tampone nasofaringeo – ha proseguito il sindaco – La riammissione a scuola e in collettività per gli alunni è subordinata al rilascio di attestazione da parte del medico di medicina generale e dal pediatra. I famigliari degli alunni della classe interessata non sono sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena; nel caso gli stessi sviluppino sintomi simil Covid devono contattare il proprio medico. È il primo caso di positività sul nostro territorio dalla ripresa delle scuole e delle attività sportive e restiamo fiduciosi nell’efficacia dei protocolli raccomandando una volta di più l’osservanza di tutte le misure di prevenzione del contagio”.

