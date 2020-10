A Bellusco si va a scuola… in cordata. Innovativo stratagemma per attuare il servizio “Pedibus” in totale sicurezza e rispettando il distanziamento.

La sicurezza prima di tutto

Nonostante tutte le difficoltà dovute all’attuale emergenza sanitaria, nel Comune di Bellusco è stato istituito anche quest’anno il servizio “Pedibus”, anche se con una sostanziale novità. Nel servizio, infatti, è stato inserito l’utilizzo di di una corda a maniglie.

“Grazie alla corda diamo la possibilità ai bambini di mantenere il giusto distanziamento e di prendere parte al Pedibus in totale sicurezza – spiega la presidente della Pro Loco Ornella Silini – Non solo, grazie alla corda riusciamo a mantenere sotto controllo tutti gli alunni. Dovendo mantenere la distanza, infatti, la fila dei bambini inevitabilmente si allunga: con la corda tutti i partecipanti rimangono sulla stessa linea e non vengono persi di vista. Ovviamente, è giusto precisarlo, i bambini non sono legati, ma semplicemente tengono la corda con una mano”.

