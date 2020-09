A Biassono tutti in campo per la Croce Rossa Monza

A Biassono tutti in campo per la Croce Rossa di Monza. Un nuovo gol di Medicuore contro l’emergenza Covid-19 e a supporto del nostro territorio.

A Biassono il torneo di calcio per aiutare la Croce Rossa

Si è svolto ieri, sabato 12 settembre 2020, al Centro sportivo di Biassono, grazie al patrocinio e supporto del Comune locale, il torneo benefico di calcio (il secondo di questo travagliato 2020 dopo quello realizzato a luglio in quel di Carnate) che aveva lo scopo fondamentale di supportare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Monza. Tanto divertimento sul rettangolo verde, con le squadre dell’Associazione Medici Brianza Milano, Ospedale San Gerardo Monza e la new-entry Popolo Sportivo, il free press magazine supportato proprio dalla Onlus Associazione Medici Brianza Milano.

Popolo Sportivo si aggiudica la vittoria

Quest’ultima è risultata la squadra vincitrice del mini torneo, vincendo entrambe le partite disputate (2-1 contro Medicuore dopo un match tiratissimo, e netto 6-0 alla formazione del San Gerardo). Per la squadra della Onlus il sussulto del 3-2 allo stesso San Gerardo, per chiudere al secondo posto.

Donato un sanificatore per le ambulanze

L’evento di Biassono è stato fondamentale per supportare nuovamente la Croce Rossa Monza nella lotta all’emergenza: così grazie al supporto dell’azienda Silap Power di Vimercate è stato donato un sanificatore a raggi ultravioletti per le ambulanze.

“E’ stata la vittoria di tutti”

“E’ stata davvero una bellissima serata di sport, con una grande partecipazione fatta di agonismo e colpi di scena. Ha vinto ancora il cuore di tutti noi, il cuore dei partecipanti – dichiara Francesco Montaperto, responsabile commerciale-organizzativo di Medicuore – Ringraziamo nuovamente Silap Power per il dono, nello specifico il suo amministratore delegato Simona Ronchi e l’ingegnere Sironi. Hanno permesso tutto ciò mettendo a disposizione un pezzo di grande valore, dimostrando di essere presenti anche nel sociale con estrema importanza. Il mezzo andrà in azienda nei prossimi giorni per sottoporre l’ambulanza alle analisi ambientali e ritirare il sanificatore. E’ l’ennesima vittoria di tutti!”.

