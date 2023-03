A Bovisio auto ribaltata e camionista positivo all'alcol test finito contro una recinzione. Due spettacolari incidenti stradali sono stati rilevati dalla Polizia Locale.

Il conducente di un'auto ribaltata in corso Milano accompagnato al Pronto soccorso in codice giallo e un camionista finito contro una recinzione poi denunciato per guida in stato di ebbrezza. E' il bilancio dei due spettacolari incidenti che ieri, martedì, e lunedì hanno tenuto impegnati gli agenti della Polizia Locale di Bovisio Masciago.

Trattore stradale contro una recinzione

Il primo si è verificato attorno alle 10,30 di lunedì 27 marzo in via Comasinella e ha visto coinvolto un 56enne autista di Meda, il quale, alla guida di un trattore stradale (fortunatamente in quel momento privo del semirimorchio) si è schiantato improvvisamente contro una recinzione privata e contro i pali della fermata del bus. La pattuglia della Polizia Locale, giunta sul posto per i rilievi del sinistro, lo ha sottoposto al test dell'etilometro con esito di ben 1,61 g/l; l'autista, che in quanto conducente professionale avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico pari a 0, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente e sanzionato sia per l'omesso controllo del veicolo che per il danneggiamento della segnaletica stradale.

L'auto ribaltata in corso Milano

Il secondo incidente è stato rilevato nella mattinata di martedì 28 marzo ed è stato causato da un 61enne di Paderno Dugnano il quale, probabilmente a causa di una distrazione, ha tamponato l'ultima delle auto incolonnate in attesa al passaggio a livello di corso Milano finendo con la propria auto ribaltata sul fianco sinistro. Poco dopo le 10 sono intervenuti sul posto anche i Vigili Del Fuoco per liberare l'uomo dall'abitacolo ed il personale sanitario, che ha provveduto poi a trasportarlo per i dovuti accertamenti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Anche in merito a quest'ultimo incidente la ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia Locale condotta dal comandante Paolo Borgotti.