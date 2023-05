A Bovisio due incidenti identici a distanza di un'ora. Entrambi sono avvenuti a un incrocio a causa di un'auto che ha saltato lo stop. Lo stesso pomeriggio multata una donna alla guida senza patente

Due incidenti identici

Due incidenti con la stessa dinamica, nel medesimo punto, a distanza di appena un’ora. Un pomeriggio sicuramente particolare quello di lunedì 29 maggio per la pattuglia della Polizia Locale di Bovisio che è intervenuta per rilevare entrambi i sinistri.

Il primo alle 16

Il primo è avvenuto intorno alle 16 all'intersezione tra corso Italia e via Edison e ha visto coinvolte tre auto. La causa sarebbe una mancata precedenza da parte di uno dei conducenti il quale, proveniente da via Edison, non si è fermato allo Stop e ha impattato contro un'auto che procedeva in corso Italia, poi sbalzata contro un'altra vettura proveniente dall'opposto senso di marcia e finendo la sua corsa sul marciapiede. Sul posto è accorsa la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Il secondo alle 17

Mentre gli agenti stavano ultimando le attività di rilievo del primo incidente, verso le 17, un’altra auto proveniente da via Edison non si è fermata allo stesso Stop andando ad urtare l'auto di una donna che circolava su corso Italia in direzione del centro cittadino. Questa volta però è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per le lievi lesioni riportate dalla donna, che si trovava in auto con la figlia di tre anni la quale fortunatamente è rimasta illesa.

Guidava lo scooter senza patente

Sempre lunedì, ma nelle prime ore del pomeriggio, la pattuglia di motociclisti della Polizia Locale ha fermato una 31enne di Cinisello Balsamo alla guida di uno scooter. Procedendo al controllo dei documenti, gli agenti hanno rilevato che non aveva mai conseguito la patente. E' emerso inoltre che lo scooter aveva la revisione scaduta da gennaio 2021. La donna è stata sanzionata per entrambe le violazioni ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.