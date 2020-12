A Capriano si potrà finalmente andare dal medico e prelevare contanti

Due importanti novità in arrivo per Capriano, frazione di Briosco. Venerdì la Giunta ha stanziato 40 mila euro per la riqualificazione dell’ambulatorio medico.

40mila euro per i lavori

Il progetto, affidato al consigliere forzista Daniela Mattioli, prevede la manutenzione straordinaria dei locali di proprietà comunale dietro la sede del centro anziani, con ingresso da via Parini. L’obiettivo è ridefinire gli spazi e metterli a norma, così da garantire l’accesso ai pazienti separato rispetto a quello dei residenti del condominio di via Monviso, come invece accadeva prima della chiusura del 2 marzo scorso del «vecchio» ambulatorio.

«Partiremo con un primo lotto dei lavori per arrivare ad aprire un ambulatorio con saletta per i prelievi del sangue tra febbraio e marzo», ha spiegato il sindaco Antonio Verbicaro.

C’è anche il disco verde delle Poste

Ma le buone notizie non sono finite: sempre in settimana Poste Italiane ha accolto la richiesta partita dal Comune di installare uno sportello automatico Postamat in frazione, in piazza Annoni. Risolvendo così un problema che i caprianesi si portano dietro dal 2018, dopo la chiusura della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena e con questa il venir meno del servizio di prelievo dei contanti. La richiesta riguardava anche la frazione di Fornaci, per quest’ultima, però, non è ancora arrivato il disco verde.

