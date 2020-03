A Carate Brianza i positivi al Coronavirus sono saliti a 13. Erano 5 fino a lunedì scorso. Il Sindaco Veggian “Nelle ultime 48 ore, la Polizia Locale, a seguito di controlli, ha denunciato penalmente 6 persone”.

Cresce a Carate Brianza il numero dei positivi al Coronavirus. Il sindaco Luca Veggian, nella serata di oggi giovedì 19 marzo 2020 ha annunciato che i casi di persone contagiate sono saliti a 13. Mentre sono 26 quelle in sorveglianza attiva.

“In così poco tempo i numeri sono più che raddoppiati, non serve altro per ribadire che è indispensabile, per la salute di tutti, RIMANERE A CASA! – ha sottolineato il sindaco in un post sulla pagina Facebook del Comune.

Le prime denunce e riunione urgente

“Evidenzio inoltre, che nelle ultime 48 ore, la Polizia Locale, a seguito di controlli, ha denunciato penalmente (ex art. 650 CP) 6 persone sorprese a transitare in strada senza valida giustificazione. Domani ho convocato una riunione con Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Protezione Civile per intensificare i controlli al fine di renderli più capillari su tutto il nostro territorio. C’è ancora troppa gente in giro! Vi chiedo personalmente un impegno affinché ciascuno di noi faccia la propria parte.

#IORESTOACASA conta davvero tantissimo, dipende da noi, per il bene della nostra persona e per il bene della nostra Carate!” – ha concluso Veggian.

