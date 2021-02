A Carate torna l’appuntamento con la storia con tre grandi ospiti: Mario Calabresi, Franco Cardini e Giovanni Albano

Terzo appuntamento con la storia a Carate grazie agli incontri online organizzati dal festival storico letterario “Voci Della Storia”. L’edizione “Aspettando la primavera” è stata voluta dalla libreria “Un mondo di Libri” di Seregno, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Carate Brianza ed è dedicata per il mese di febbraio alle “Storie di memoria e resilienza” sotto la direzione artistica di Eva Musci e Antonio Zappa. Gli incontri con gli autori sono programmati in versione online sulla pagina Facebook ufficiale del Festival Voci della Storia.

A Carate torna l’appuntamento con la storia

Si parte martedì 9 febbraio alle ore 21 con Mario Calabresi, con una storia mai raccontata che appartiene a tutti noi nel suo nuovo libro intitolato “Quello che non ti dicono”. Secondo appuntamento in programma venerdì 12 febbraio alle 21, con l’autore Franco Cardini e il suo libro “Il dovere della memoria”, dove intervengono Giuseppe Girgenti e Simone Passero. A chiudere la kermesse il 16 febbraio alle 21 sarà protagonista il testo “I giorni più bui” di Giovanni Albano con la presenza del medico Paolo Viganò, dove verrà raccontata la testimonianza del medico in prima linea a Bergamo.

Cultura e testimonianze nelle case dei caratesi

“Dopo il successo registrato dalle due edizione prenatalizie (che si sono tenute nel mese di novembre e in replica anche a dicembre), abbiamo voluto continuare a portare nelle case dei cittadini caratesi importanti appuntamenti culturali con le testimonianze di autori contemporanei – ha spiegato l’Assessore alla Cultura, Ian Farina – Voglio sicuramente rinnovare il mio ringraziamento ai due Direttori artistici del Festival storico letterario “Voci Della Storia”, Eva Musci e Antonio Zappa e a “Un mondo di Libri” per la proficua collaborazione che si è instaurata negli ultimi mesi”.

#Caratenonsiferma, molto più di un hashtag

“In questo momento storico proporre iniziative e incontri culturali non è sicuramente facile ma continuiamo a farlo con un’offerta ricca di interessanti spunti per la cittadinanza. #aCaratelaculturanonsiferma non vuole essere un semplice hashtag ma il nostro modo di operare cogliendo le opportunità che i social network e i mezzi tecnologici ci offrono per rimanere sempre in contatto con i cittadini – ha spiegato il Sindaco, Luca Veggian – Spero che, come per le due precedenti edizioni invernali, anche questa terza iniziativa “Aspettando la primavera” dedicata alle “Storie di memoria e resilienza” sia apprezzata e altrettanto seguita dai nostri concittadini”.