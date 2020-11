A Carate un ambulatorio per le donne in gravidanza positive al Covid e asintomatiche

Istituto presso l’Ospedale di Carate Brianza un ambulatorio “protetto” per donne in stato di gravidanza che sono positive al Covid e asintomatiche. Per accedervi è necessaria la prenotazione. Ecco tutte le informazioni utili.

A Carate un ambulatorio “protetto” per le donne in gravidanza

Per rispondere all’emergenza e alle tante richieste delle pazienti gravide Covid positive asintomatiche, con necessità di controlli ambulatoriali programmati inderogabili, è stato istituito presso l’Ospedale di Carate un ambulatorio dedicato in spazi protetti che richiede una prenotazione specifica e una programmazione personalizzata. Ogni caso, fanno sapere dall’Asst, naturalmente è valutato di volta in volta dai clinici, che possono avvalersi di una modalità di confronto con le donne anche in videochiamata.

Il nuovo servizio è offerto a tutte le donne che intendono partorire presso l’ospedale anche se seguite esternamente (ad esempio dal ginecologo curante privato). Per informazioni e richieste è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00 al numero di telefono 0362-984676 (Help voice Sala parto).

