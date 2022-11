A casa dello spacciatore, oltre alla droga, trovati anche 20mila euro in contanti

E' stato notato a Cesano Maderno mentre si aggirava in maniera furtiva per le vie del centro cittadino. I Craabinieri della Tenenza di Desio, insospettiti, hanno deciso di procedere ad un controllo, ma fermare il 43enne non è stato affatto semplice.

Spacciatore tenta la fuga e poi aggrediscew i Carabinieri

L'uomo, di origini tunisine, ha infatti tentati dapprima una precipitosa fuga disfandosi di una dose di droga che aveva nelle tasche dei pantaloni. Una volta raggiunto dai militari e bloccato - nei pressi di via Abetone - ha aggredito violentemente i militari che per riuscire a bloccarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino in dotazione.

A casa del 43enne droga e oltre 20mila euro in contanti

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del 43enne, I Carabinieri hanno trovato circa cento involucri contenenti complessivamente 50 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di circa 21.000,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio della droga.

L'uomo è stato così tratto in arresto per resisten za a pubblico ufficiale e dete nzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere a Monza.