A Cavenago cede un ponte per la piena del torrente Pisanegra

Il ponte ha ceduto sotta la furia dell'acqua.

Il cedimento del ponte a Cavenago

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, l'Amministrazione comunale di Cavenago Brianza ha disposto la chiusura del tratto di via Manzoni dopo l'isola ecologica. Qui infatti la piena del torrente Pisanegra ha causato il cedimento del ponte carrabile.

" Si comunica che Via Manzoni è chiusa dopo la Piattaforma ecologica a causa del cedimento del ponte sul torrente Pisanegra - si legge nella comunicazione - Raccomandiamo LA MASSIMA PRUDENZA e di uscire in auto solo se necessario".

Chiusa la Sp13 tra Agrate e Caponago

Molto critica anche la situazione tra Agrate Brianza e Caponago lungo la Sp13 completamente invasa dall'acqua da ore e naturalmente chiusa al traffico. Diversi i veicoli rimasti in panne. In particolare un'auto è stata completamente sommersa; tratto in salvo dalla Polizia locale il conducente.