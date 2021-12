A Cesano Maderno l'ultimo saluto a Giuseppe Busnelli, artigiano del legno

Cordoglio

“Un uomo simbolo del made in Brianza” dice commossa l'Unione Artigiani di Milano e Monza e Brianza.

Oggi, sabato 4 dicembre, a Cesano Maderno, l'ultimo saluto all'artigiano del legno Giuseppe Busnelli, una delle colonne dell’artigianato di Monza e Brianza.

Colpito da infarto, lo storico mobiliere e anima del Museo didattico del legno ospitato a Palazzo Arese Jacini è morto giovedì sera. Aveva 77 anni. “Una persona straordinaria e instancabile. Un artigiano del legno con una competenza, una passione e un attaccamento al lavoro uniche, un vulcano di idee che sapeva anche essere gioviale e generoso e che aveva ancora mille progetti in testa. Per me era come un fratello - ricorda commosso Walter Mariani, presidente di Unione Artigiani di Monza e Brianza - Era bellissimo osservarlo mentre ospitava i bambini al 'suo' museo nel quale aveva raccolto attrezzi, tra cui anche un tornio di oltre dieci metri, che raccontavano la storia dell’artigianato e essenze provenienti da tutto il mondo. Sapeva trasmettere entusiasmo, curiosità e cultura del lavoro anche ai più piccoli. Sono ancora incredulo. Solo fino a poche ora prima stava terminando una grande installazione in legno per il Comune e aveva appena finito di montare le luci di Natale in chiesa”.

"Un uomo che era uno dei simboli viventi del made in Brianza, sempre pronto a collaborare alle nostre iniziative con un entusiasmo unico e contagioso - è l'omaggio del segretario generale di Unione Artigiani della provincia di Milano Marco Accornero - Un artigiano di grandissima levatura che ha sempre guardato oltre il proprio lavoro e con un amore unico verso la sua Cesano Maderno". Lascia la moglie Graziella e i due figli, Gilberto e Andrea, tre nipoti e un fratello. I funerali saranno celebrati oggi, sabato 4 dicembre, alle 15, nella Chiesa Beata Vergine Immacolata di Binzago di Cesano Maderno.