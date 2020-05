A Cesano Maderno riaprono i parchi e i cimiteri: lo dispone un’ordinanza firmata ieri, giovedì 30 aprile 2020, dal sindaco Maurilio Longhin.

Riaprono le aree verdi e le aree cani

A partire da lunedì 4 maggio e fino al 17 maggio saranno riaperti i parchi pubblici della città ad esclusione del Giardino di Palazzo Arese Borromeo che riaprirà appena i lavori di manutenzione necessari saranno completati. Da lunedì 4 maggio riapriranno anche le aree cani. Si potrà accedere ai parchi pubblici e alle aree cani solo dalle 9 alle 18.30. parchi cittadini saranno presidiati dalla Protezione Civile.

Chiuse le aree per i bambini

Le aree attrezzate con i giochi per i bambini rimarranno invece chiuse, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Lo stesso decreto vieta ogni forma di assembramento di persone, raccomandando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e, inoltre, non consente lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto.

Riaprono i due cimiteri

La stessa ordinanza del sindaco Maurilio Longhin stabilisce la riapertura dei due cimiteri cittadini, a Cesano e a Cassina Savina, e individua le temporanee modalità di accesso. Da martedì 5 maggio, e fino al 17 maggio, è infatti consentito l’accesso ai cimiteri solo da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16.30, con le seguenti modalità: i cittadini con iniziale del cognome dalla A alle L potranno accedere nei giorni pari, i cittadini con iniziale del cognome dalle M alla Z nei giorni dispari.

Mascherina obbligatoria

Nella sua ordinanza il sindaco ricorda che l’accesso ai parchi pubblici, alle aree cani e ai cimiteri è consentito solo a chi indossa la mascherina. Il primo cittadino ricorda inoltre che deve sempre essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro da chiunque altro.