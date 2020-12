A Colnago il coronavirus diventa… il puntale dell’albero di Natale. Singolare installazione da parte dell’associazione “Amici dell’Albero”.

“Uniti contro la pandemia”

Gli «Amici dell’Albero» colpiscono ancora. L’emergenza sanitaria non ha fermato l’associazione di Colnago, che nella giornata di sabato ha, come da tradizione, allestito l’albero di Natale in piazza Sant’Alessandro, di fronte alla chiesa parrocchiale. E sempre secondo tradizione non si tratta di un albero qualunque. L’installazione, infatti, è stata dedicata agli sforzi profusi nella lotta al coronavirus.

“Abbiamo voluto creare qualcosa che rispecchiasse l’anno che stiamo vivendo – spiega Lidia Princigalli, una delle volontarie dell’associazione – Per questo motivo il tema non poteva che essere uno solo, il Covid-19″.

A rappresentare il virus è in particolare il puntale dell’albero, sostituito da una rappresentazione del coronavirus.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutti i dispositivi multimediali.

TORNA ALLA HOMEPAGE