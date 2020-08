A Concorezzo il referendum è… giovane. Innovativa iniziativa dell’Amministrazione comunale: tutti gli scrutatori saranno di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

A comunicare la decisione è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, attraverso una nota stampa diramata pochi minuti fa.

“Si tratta di un’azione concreta per i nostri giovani – ha scritto il borgomastro – Questa mattina (sabato 29 agosto 2020, ndr) con la Commissione elettorale si è preceduto al sorteggio dei 44 scrutatori per il referendum del 20-21 settembre. Con i nuovi criteri che abbiano condiviso saranno tutti giovani tra i 18 e i 30 anni. Saranno affiancati da Presidenti e segretari di esperienza. Una grande occasione per una esperienza di partecipazione civile che è fondamentale per la formazione dei nostri giovani”.